PIB da zona do euro cresce 0,3% no segundo trimestre

BRUXELAS, 16 AGO (ANSA) – O produto interno bruto (PIB) da zona do euro cresceu 0,3% no segundo trimestre de 2023, na comparação com os três meses anteriores, de acordo com dados preliminares divulgados nesta quarta-feira (16) pelo Gabinete de Estatísticas da União Europeia (Eurostat).

A economia da área da moeda comum vinha de crescimento zero no primeiro trimestre do ano.

Ainda segundo o Eurostat, o PIB da União Europeia se manteve inalterado entre abril e junho, após uma alta de 0,2% entre janeiro e março.

As maiores expansões na UE no segundo trimestre foram registradas por Irlanda (+3,3%), Lituânia (+2,8%) e Eslovênia (+1,4%), enquanto as quedas mais acentuadas ocorreram na Letônia (-0,6%), na Suécia (-1,5%) e na Polônia (-3,7%).

Já a Itália teve contração de 0,3% no período. (ANSA).

