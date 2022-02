PIB da Turquia sobe 9,1% no 4º tri ante 4º tri de 2020 e 11,0% no ano de 2021

O Produto Interno Bruto (PIB) da Turquia cresceu 9,1% no quarto trimestre de 2021, na comparação com igual período do ano anterior, informou nesta segunda-feira, 28, a agência de estatísticas do país, Turkstat. Na comparação com o terceiro trimestre, a alta foi de 1,5%, após ajustes sazonais.

O PIB turco teve avanço de 11,0% em todo o ano de 2021, na comparação com 2020, informou ainda o órgão.

No terceiro trimestre de 2021, o crescimento na comparação anual ficou em 7,5%, dado revisado nesta segunda-feira, da alta de 7,4% antes informada.

