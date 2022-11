Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/11/2022 - 17:31 Compartilhe

O Produto Interno Bruto (PIB) da Rússia registrou queda de 4% no terceiro trimestre, na comparação com igual período do ano passado, informou nesta quarta-feira, 16, o instituto oficial de estatísticas do país, Rosstat.

No segundo trimestre, a economia russa também havia registrado queda de 4%, na comparação anual.

