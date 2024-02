PIB da Rússia cresceu 3,6% em 2023, impulsionado por pedidos militares

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/02/2024 - 14:25 Para compartilhar:

O Produto Interno Bruto (PIB) russo cresceu 3,6% em 2023, segundo uma primeira estimativa publicada nesta quarta-feira (7) pela agência de estatísticas Rosstat, confirmando a recuperação da economia impulsionada pelos pedidos militares.

Em 2022, o PIB russo se contraiu -1,2%, uma consequência das sanções ocidentais em retaliação à operação militar russa na Ucrânia.

Os bons números para 2023 mostram que a economia russa foi capaz de absorver os efeitos iniciais das sanções, algumas das quais Moscou conseguiu evitar.

A atividade foi impulsionada pelos preços favoráveis da energia, pelas condições de crédito flexíveis e, sobretudo, pela demanda interna, estimulada pelo setor prioritário da defesa.

Houve também um aumento dos salários reais para atrair trabalhadores em setores afetados pela escassez.

Mais de meio milhão de russos já ingressaram na indústria da defesa desde 2022, segundo o presidente Vladimir Putin.

Este número ilustra a importância do esforço bélico para apoiar a operação na Ucrânia, apesar do seu significativo custo humano e econômico.

Apesar do aumento dos gastos federais, o déficit público foi contido em 1,9% do PIB, segundo o Ministério da Fazenda.

A Rússia também conseguiu reduzir a sua dependência da venda dos seus hidrocarbonetos.

Se os lucros do petróleo e gás representavam quase metade das receitas federais antes da ofensiva na Ucrânia, em 2023 representaram cerca de um terço do orçamento do Estado, segundo o governo.

Em 2023, o aumento da demanda interna deveu-se em grande parte à explosão dos pedidos militares e não a um contexto mais favorável para os principais setores da economia.

Essa dependência de investimentos relacionados ao exército deverá aumentar ainda mais em 2024, uma vez que o governo anunciou um aumento de quase 70% nos gastos com a defesa, que representará cerca de 30% das despesas federais e 6% do PIB.

Os países ocidentais continuam em busca de formas de fazer as sanções prejudicarem ainda mais a economia russa e dificultarem a fabricação de munições e armas, embora haja divergências internas sobre como fazer isso, tanto nos Estados Unidos como na União Europeia.

bur/pc/jvb/aa/ic

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias