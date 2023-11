PIB da OCDE cresce 0,5% no 3º trimestre ante o anterior

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/11/2023 - 8:44 Para compartilhar:

Os países que integram a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) registraram crescimento econômico de 0,5% no terceiro trimestre, na comparação com os três meses anteriores. O resultado repete o avanço de 0,5% visto no segundo trimestre ante o primeiro, informou a entidade nesta terça-feira, 21. A leitura preliminar para o terceiro trimestre mostra ainda que, apenas nos países do G7, houve crescimento de 0,6% ante o segundo. No segundo trimestre, este havia sido de 0,4%. O resultado foi puxado pela aceleração na atividade vista nos Estados Unidos, aponta a OCDE.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias