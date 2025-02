PIB da OCDE cresce 0,3% no 4º trimestre ante o 3º e sobe 1,7% na taxa anual de 2024

O Produto Interno Bruto (PIB) dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) cresceu 0,3% no quarto trimestre ante o anterior, informou a entidade nesta quinta-feira, 20. O resultado representa uma desaceleração comparado ao avanço de 0,5% no trimestre. Na comparação anual, o PIB da OCDE subiu 1,7% em 2024.

Apenas no G7, o PIB também desacelerou e teve avanço trimestral de 0,4% nos três meses encerrados em dezembro. Os números refletem uma desaceleração do crescimento na Alemanha, na França e nos EUA, mas uma aceleração no Japão, Canadá e Reino Unido.