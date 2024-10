PIB da Itália crescerá 1,2% em 2025, aponta projeção do governo

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 16/10/2024 - 11:01 Para compartilhar:

BRUXELAS, 16 OUT (ANSA) – O Documento do Plano Orçamentário (DBP) enviado nesta quarta-feira (16) pelo governo da primeira-ministra Giorgia Meloni à Comissão Europeia prevê um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da Itália de 1% em 2024, 1,2% em 2025, 1,1% em 2026 e 0,8% em 2027.

O documento aponta que a relação dívida/PIB da Itália chegará a 135,8% este ano e aumentará para 136,9% em 2025 e 137,8% em 2026, antes de cair para 137,5% em 2027.

Já a relação déficit/PIB tem previsão de queda de 3,8% até o final de 2024 para 3,3% em 2025 e 2,8% em 2026, ficando abaixo do limite de 3% definido pelas regras da União Europeia. A previsão é que em 2027, caia para 2,6%.

O documento é enviado um dia após o governo italiano aprovar o projeto de Lei Orçamentária para 2025, que prevê intervenções de cerca de 30 bilhões de euros no decorrer do próximo ano. (ANSA).