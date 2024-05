Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/05/2024 - 7:48 Para compartilhar:

O Produto Interno Bruto (PIB) da Itália avançou 0,7% no primeiro trimestre, na comparação com igual período de 2023, informou nesta sexta-feira, 31, o instituto oficial de estatística do país, Istat. Nesta leitura final do dado, o PIB anual ficou acima da previsão de alta de 0,6% dos analistas ouvidos pela FactSet.

Ante o quarto trimestre do ano passado, o crescimento econômico no país foi de 0,3%, como esperado pelos analistas.