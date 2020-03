PIB da Itália cresce 0,3% e tem pior resultado desde 2014

ROMA, 02 MAR (ANSA) – O Produto Interno Bruto (PIB) da Itália subiu 0,3% em 2019, pior resultado desde 2014, quando o país ficou estagnado.

O número foi divulgado nesta segunda-feira (2) pelo Instituto Nacional de Estatística (Istat) e é 0,1 ponto maior que o dado preliminar divulgado pela mesma instituição no fim de janeiro.

O resultado também marca uma clara desaceleração em relação a 2018, quando o PIB havia subido 0,8%, mas ainda assim está acima da projeção do governo, que era de crescimento de 0,1%.

O desempenho discreto do ano passado e a epidemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2), que já contaminou cerca de 1,7 mil pessoas no país e matou mais de 30, levantaram o temor de uma possível recessão na Itália em 2020.

A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) disse nesta segunda-feira que a economia italiana deve ficar estagnada em 2020 – a projeção anterior era de alta de 0,4%. (ANSA)