O Produto Interno Bruto (PIB) da Itália cresceu 0,2% no quarto trimestre de 2023 ante os três meses anteriores, segundo pesquisa final divulgada nesta terça-feira, 5, pelo Istat, como é conhecido o instituto de estatísticas do país. O resultado confirmou leitura preliminar divulgada no fim de janeiro. Na comparação anual, o PIB italiano avançou 0,6% entre outubro e dezembro, superando a estimativa original, de alta de 0,5%.

