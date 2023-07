PIB da Itália cai 0,3% no segundo trimestre de 2023

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 31/07/2023 - 9:01 Compartilhe

ROMA, 31 JUL (ANSA) – O Produto Interno Bruto (PIB) da Itália registrou uma queda de 0,3% no segundo trimestre de 2023 em relação aos três meses anteriores, de acordo com dados preliminares divulgados pelo Instituto Nacional de Estatísticas (Istat) nesta segunda-feira (31).

No entanto, segundo o Istat, o PIB aumentou 0,6% em relação ao segundo trimestre do ano passado, enquanto o crescimento anual acumulado para 2023 é igual a 0,8%. Este último valor está ligeiramente abaixo do número do primeiro trimestre, que foi de 0,9%.

“A variação trimestral é resultado de uma diminuição do valor agregado tanto no setor da agricultura, silvicultura e pesca como no da indústria, em contraste com o crescimento dos serviços”, diz o Istat.

O instituto explica ainda que, em resumo, até as exportações, um dos tradicionais motores do crescimento do país, pararam de crescer.

Em relação à inflação, em julho, o índice avancou 6%, na comparação com igual periodo de 2022, mostrando uma desaceleração em relação à alta de 6,4% verificada em junho e voltando ao mesmo nível de abril de 2022.

Na comparação com junho, a inflação em julho foi de 0,1%, de acordo com os dados preliminares do Istat. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias