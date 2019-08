O Produto Interno Bruto (PIB) da França cresceu 0,3% no segundo trimestre de 2019 ante o trimestre anterior, segundo revisão divulgada hoje pelo Insee, como é conhecido o instituto de estatísticas do país. No fim de julho, o Insee havia estimado alta um pouco menor, de 0,2%.

Com a revisão, o PIB francês manteve no segundo trimestre o ritmo de expansão do primeiro trimestre, que também foi de 0,3%.

get_the_ID():992758