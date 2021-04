PIB da Espanha encolhe 0,5% no 1º trimestre ante o anterior

O Produto Interno Bruto (PIB) da Espanha encolheu 0,5% no primeiro trimestre de 2021, na comparação com os três meses precedentes, em meio a desafios na contenção da segunda onda de casos de coronavírus, informou o Instituto Nacional de Estatísticas (INE) do país nesta sexta-feira. Na comparação anualizada, a contração foi de 4,3%.

O resultado foi puxado sobretudo pelo arrefecimento do consumo e dos investimentos das empresas, à medida que as restrições à mobilidade impuseram dificuldades ao setor de serviços. A economia espanhola, contudo, ainda não está em recessão técnica, caracterizada por dois trimestres consecutivos de queda na atividade, uma vez que registrou variação de 0% nos últimos três meses de 2020.

