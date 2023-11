PIB da Colômbia tem queda anual de 0,3% no 3º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/11/2023 - 14:23 Para compartilhar:

O Produto Interno Bruto (PIB) da Colômbia caiu 0,3% no terceiro trimestre deste ano em relação a igual período de 2022, segundo dados divulgados pelo Departamento Administrativo Nacional de Estatística (Dane) do país. O resultado contraria expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 1,6% em base anual.

Já na comparação trimestral, o PIB do país vizinho cresceu 0,2%, em série ajustada por efeito sazonal e calendário.

De acordo com o Dane, as atividades econômicas que mais contribuíram para o diminuição do valor agregado do terceiro trimestre foram as indústrias manufatureiras, cuja diminuição de 6,2% e contribui com queda de 0,8 ponto porcentual à variação anual do valor agregado, na série original.

