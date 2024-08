PIB da Colômbia cresce 2,1% no 2º trimestre ante igual período de 2023

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/08/2024 - 13:48 Para compartilhar:

O Produto Interno Bruto (PIB) da Colômbia cresceu 2,1% no segundo trimestre deste ano ante igual período de 2023, segundo o Departamento Administrativo Nacional de Estatística (DANE) do país. O resultado ficou abaixo da previsão de analistas consultados pela FactSet, que esperavam uma expansão de 2,3%.

Em comparação ao trimestre anterior, o PIB no segundo trimestre avançou 0,1% na série ajustada.

De acordo com o documento oficial publicado nesta quinta-feira, as atividades que mais contribuíram para o resultado foi o setor de agricultura, pecuária, caça, silvicultura e pesca, que cresceu 10,2% e contribuiu com 1 ponto porcentual para a variação anual.