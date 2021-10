PIB da China cresce 4,9% no 3º trimestre na comparação anual, abaixo do esperado

A economia da China cresceu 4,9% no terceiro trimestre de 2021 em relação ao mesmo período do ano passado, apontam dados divulgados no final da noite deste domingo, 17, pelo Escritório Nacional de Estatísticas chinês (NBS, na sigla em inglês). A cifra ficou abaixo não só da expectativa do mercado, que projetava 5,1% para o índice, mas também da comparação com o trimestre anterior, que havia marcado uma taxa de crescimento de 7,9%.

Em relação ao segundo trimestre deste ano, a alta foi de 0,2%. Desde o início de 2021, o PIB da China acumula alta de 9,8% em relação ao mesmo período do último ano.

Entre os fatores que contribuíram para a redução da velocidade de crescimento estão problemas de abastecimento, escassez de energia, bem como impactos dos setores de construção civil e tecnologia. No mês de setembro, a produção industrial cresceu 3,1% em relação ao mesmo período do ano passado, enquanto que o mercado esperava uma taxa de 3,8%. No varejo, as vendas cresceram 0,3% no mês.

Saiba mais