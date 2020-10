PIB da China cresce 4,9% na comparação anual do 3º trimestre (previsão 5,3%)

A economia da China registrou expansão de 4,9% no terceiro trimestre, na comparação anual, após subir 3,2% no segundo trimestre deste ano ante igual período de 2019. As informações foram divulgadas neste domingo, 18, pelo Escritório Nacional de Estatísticas chinês.

O resultado veio abaixo do que a mediana das projeções coletadas pelo jornal The Wall Street Journal junto a economistas, de alta de 5,3% no PIB do terceiro trimestre, sobre o mesmo período do ano passado.

O crescimento em relação ao trimestre anterior foi de 2,7%. Nos primeiros nove meses do ano, o PIB chinês registra avanço de 0,7% em relação a igual período de 2019. Fonte: Dow Jones Newswires.

Veja também