PIB da China cresce 4,7% no 2º trimestre, na comparação anual

O Produto Interno Bruto (PIB) da China cresceu 4,7% no segundo trimestre deste ano, ante igual período de 2023, informou nesta segunda-feira, 15, pelo horário local, o Escritório Nacional de Estatísticas do país (NBS, na sigla em inglês).

O resultado ficou abaixo das estimativas dos analistas ouvidos pela FactSet, que esperavam crescimento de 5,1%, e indica uma desaceleração em relação ao resultado do primeiro trimestre, quando o PIB do país cresceu 5,3%, na comparação anual.

Na comparação trimestral, o PIB chinês cresceu 0,7% no segundo trimestre de 2024, desacelerando em relação aos três primeiros meses do ano, quando a economia do país avançou 1,6%. *Com informações da Dow Jones Newswires.