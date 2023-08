PIB da cadeia da soja e biodiesel deve crescer 19,9% em 2023, aponta estudo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/08/2023 - 8:20 Compartilhe

São Paulo, 23 – O Produto Interno Bruto (PIB) da cadeia da soja e do biodiesel deve crescer este ano 19,88% em relação a 2022, segundo estudo realizado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Esalq/USP, com a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove).

O resultado reflete o crescimento estimado em todos os segmentos do PIB, de 6,2% para insumos, de 38,47% para a soja dentro da porteira, de 3,88% para a agroindústria e de 15,66% para os agrosserviços, diz o Cepea em nota. “Diante disso, o valor do PIB agregado pela cadeia produtiva pode alcançar R$ 691 bilhões em 2023, representando 28,5% do PIB do agronegócio brasileiro e 6,3% do PIB total do País.”

Ainda conforme o estudo, a população ocupada na cadeia da soja e do biodiesel no primeiro trimestre de 2023 foi de 2,4 milhões de pessoas, número 12,64% acima do primeiro trimestre de 2022.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias