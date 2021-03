PIB da Austrália avança 3,1% no quarto trimestre em relação ao terceiro

O Produto Interno Bruto (PIB) da Austrália registrou expansão de 3,1% no quarto trimestre de 2020, na comparação com o terceiro, informou na noite desta terça-feira (horário de Brasília) o escritório de estatísticas do país. O resultado surpreendeu analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam avanço de 2,3%. Na comparação com igual período de 2019, o PIB teve contração de 1,1%. Nesse caso, a projeção era de recuo de 2,0%. Fonte: Dow Jones Newswires.

Veja também