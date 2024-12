PIB da Argentina encolhe 2,1% no terceiro trimestre ante mesmo período de 2023

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/12/2024 - 16:28 Para compartilhar:

A economia argentina registrou uma contração de 2,1% no terceiro trimestre deste ano, ante igual período de 2023, informou o Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec) nesta segunda-feira, 16. Na comparação com o segundo trimestre deste ano, o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 3,9%, em base dessazonalizada.

Do lado da demanda, todos os componentes registraram um incremento ante o segundo trimestre. As exportações cresceram 3,2%; o consumo privado aumentou 4,6%; o consumo público, 0,7%; e a formação brutal de capital fixo cresceu 12,0%.

Na comparação interanual, houve queda de 3,2% do consumo privado e de 4% do público. O investimento em capital fixo recuou 16,8%, enquanto as exportações aumentaram 20,1%.