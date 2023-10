PIB da Alemanha encolhe 0,1% no 3º trimestre, menos do que o esperado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/10/2023 - 7:13 Para compartilhar:

O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha encolheu 0,1% no terceiro trimestre de 2023 ante os três meses anteriores, segundo dados preliminares divulgados nesta segunda-feira, 30, pela Destatis, como é conhecida a agência de estatísticas do país. O resultado ficou acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam queda de 0,2% no período.

Em relação ao terceiro trimestre do ano passado, o PIB alemão teve contração de 0,3% entre julho e setembro.

A Destatis também revisou para cima as variações do PIB no segundo e primeiro trimestres. A economia alemã cresceu 0,1% no segundo trimestre ante o primeiro, indicando uma melhora em relação à estimativa anterior de estabilidade. Já no primeiro trimestre, o PIB alemão ficou estagnado ante o último trimestre de 2022, resultado também melhor do que o cálculo anterior, de recuo de 0,1%.

Com as revisões, a Alemanha evitou uma recessão técnica entre o fim do ano passado e começo deste ano.

