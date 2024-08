PIB da Alemanha do 2º trimestre (final) cai 0,1% ante trimestre anterior

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/08/2024 - 7:18 Para compartilhar:

O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha caiu 0,1% no segundo trimestre, na comparação trimestral, segundo dados finais divulgados nesta terça-feira, 27, pela Destatis, a agência de estatísticas do país. Não houve alteração em relação ao número preliminar, e o resultado veio em linha com a expectativa de analistas consultados pela FactSet. No primeiro trimestre, houve alta de 0,2%, na mesma base de comparação. Ante o segundo trimestre do ano passado, o PIB alemão ficou estável. Neste caso, a projeção da FactSet era de recuo de 0,2%. *Com informações de Dow Jones Newswires.