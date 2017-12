PIB da África do Sul tem expansão anualizada de 2,0% no 3º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) da África do Sul registrou expansão anualizada de 2,0% no terceiro trimestre, em números anualizados e após ajustes sazonais, de acordo com dados oficiais publicados nesta terça-feira. O resultado representa uma desaceleração, após o avanço de 2,8% no segundo trimestre. Na comparação anual, o crescimento foi de 0,8% no terceiro trimestre.

O relatório do instituto de estatísticas sul-africano mostra que os maiores responsáveis pelo crescimento do PIB no trimestre passado foram os setores de agricultura, exploração florestal e pesca.