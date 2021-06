PIB da África do Sul cresce à taxa anualizada de 4,6% no 1º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) da África do Sul cresceu à taxa anualizada de 4,6% no primeiro trimestre de 2021, segundo dados publicados nesta terça-feira, 8, pela Stats SA, como é conhecida a agência de estatísticas do país. Já o PIB anualizado do quarto trimestre foi revisado para baixo, de alta de 6,3% para expansão de 5,8%. Embora a África do Sul tenha mostrado desempenho positivo pelo terceiro trimestre seguido entre janeiro e março, sua economia ainda está 2,7% menor do que nos primeiros três meses de 2020, quando foi atingida pelos efeitos da pandemia de covid-19.

