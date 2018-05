PIB cresce 0,4% no primeiro trimestre de 2018, diz IBGE

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil teve alta de 0,4% no primeiro trimestre de 2018, na comparação com o último trimestre de 2017. O indicador foi divulgado na manhã de hoje (30) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e mede a soma das riquezas produzidas no país em janeiro, fevereiro e março.

Na comparação com o mesmo período do ano passado, a economia brasileira também cresceu nos meses pesquisados, com uma variação de 1,2%.

Em valores correntes, o Produto Interno Bruto brasileiro somou 1,641 trilhão no primeiro trimestre de 2018.