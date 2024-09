PIB brasileiro cresce 1,4% no 2º trimestre

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 03/09/2024 - 11:13 Para compartilhar:

(ANSA) – BRASÍLIA, 03 SET – O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu 1,4% no segundo trimestre, na comparação com os três meses anteriores, resultado acima do esperado pelo mercado, que projetava uma alta de 0,9%.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a expansão da economia em relação ao segundo trimestre de 2023 foi de 3,3%. No acumulado dos últimos 12 meses, o crescimento foi de 2,5%.

Os setores de Serviços e Indústria apresentaram altas de 1% e 1,8%, respectivamente, na comparação com o primeiro trimestre, enquanto a Agropecuária recuou 2,3%.

Já pela ótica da demanda, houve altas nos três componentes: o Consumo das Famílias e o Consumo do Governo cresceram 1,3% cada, e a Formação Bruta de Capital Fixo subiu 2,1%.

“Com o fim do protagonismo da Agropecuária, a Indústria se destacou nesse trimestre, em especial na eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e na construção”, explicou Rebeca Palis, coordenadora de Contas Nacionais do IBGE.

