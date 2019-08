PIB alemão tem contração de 0,1% no 2º trimestre, como previsto

O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha, maior economia europeia, apresentou contração de 0,1% no segundo trimestre deste ano em relação aos três meses imediatamente anteriores, de acordo com dados preliminares divulgados nesta quarta-feira pela Destatis, a agência de estatísticas do país. O resultado veio em linha com o esperado por analistas consultados pelo Wall Street Journal.

Na comparação anual do segundo trimestre, o PIB alemão exibiu expansão de 0,4%, resultado levemente acima do esperado pelos analistas, que projetavam crescimento de 0,2% entre abril e junho. Fonte: Dow Jones Newswires.