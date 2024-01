PIB alemão deve avançar 0,3% em 2024, projeta federação das indústrias do país

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/01/2024 - 16:33 Para compartilhar:

O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha deve crescer 0,3% em 2024, bem abaixo da média do crescimento global de 2,9% no ano, disse a Federação das Indústrias Alemãs (BDI).

Segundo o presidente do BDI, Siegfried Russwurm, “não há possibilidade de recuperação rápida” do baixo crescimento ao longo deste ano, visto que o contexto geopolítico e interno não favorecem a maior economia da zona do euro.

A nota do BDI destaca que o crescimento do PIB alemão será positivo devido a um impulso no consumo privado e no fortalecimento do poder de compra da população, somado ao possível momento de corte de juros pelo Banco Central Europeu (BCE), até fim do ano.

Russwurm destaca que as inúmeras eleições em países desenvolvidos ao longo deste ano podem trazer impacto à economia alemã, sobretudo as eleições presidenciais americanas, e por isso devem ser acompanhadas de perto.

