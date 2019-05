PIB alemão cresce 0,4% no 1º trimestre, confirma leitura final

O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha, maior economia europeia, cresceu 0,4% no primeiro trimestre do ano ante o quarto trimestre de 2018, segundo dados finais publicados hoje pela Destatis, a agência de estatísticas do país.

Na comparação anual, o PIB alemão teve expansão de 0,7% entre janeiro e março.

Os resultados vieram em linha com as expectativas de analistas consultados pelo The Wall Street Journal e confirmaram estimativas preliminares divulgadas na semana passada.