Piastri vence na Arábia Saudita e assume liderança da F1

SÃO PAULO, 20 ABR (ANSA) – O australiano Oscar Piastri venceu neste domingo (20) um morno Grande Prêmio da Arábia Saudita de Fórmula 1 e assumiu a liderança do campeonato pela primeira vez na carreira.

Largando em segundo, o jovem de 24 anos tentou ultrapassar o holandês Max Verstappen (Red Bull) logo na primeira curva, mas o tetracampeão teve de sair da pista para se defender e acabou levando uma punição de cinco segundos, descontada em sua parada nos boxes.

O holandês cruzou a linha de chegada na segunda posição, a 2,8 segundos de Piastri, enquanto Charles Leclerc foi o terceiro e garantiu o primeiro pódio da Ferrari no ano. Já o agora ex-líder do campeonato Lando Norris (McLaren) fechou em quarto, após ter largado em 10º.

George Russell (Mercedes), Kimi Antonelli (Mercedes), Lewis Hamilton (Ferrari), Carlos Sainz (Williams), Alexander Albon (Williams) e Isack Hadjar (Racing Bulls) completaram o top 10. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, terminou em 18º lugar, último entre os que concluíram a prova.

Piastri tem agora 99 pontos e se tornou o primeiro australiano a liderar o mundial desde Mark Weber (empresário do piloto da McLaren) com a Red Bull em 2010. Essa foi a quinta vitória dele na carreira e a terceira na temporada. Norris chegou a 89 e caiu para segundo lugar, enquanto Verstappen segue no encalço do britânico, com 87.

Entre as equipes, a McLaren lidera com folga, com 188, seguida por Mercedes (111), Red Bull (89) e Ferrari (78). A próxima etapa da F1 será em 4 de maio, no GP de Miami. (ANSA).