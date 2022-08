++ Piastri nega que pilotará pela Alpine em 2023 ++

SÃO PAULO, 2 AGO (ANSA) – O piloto australiano Oscar Piastri negou que pilotará pela Alpine na Fórmula 1 no ano que vem, horas após a equipe francesa comunicar que ele havia sido “promovido”.







“Eu entendo que, sem meu acordo, a Alpine F1 publicou um comunicado de que eu vou dirigir para eles no próximo ano. Isso está errado e eu não assinei um contrato com a Alpine para 2023.

Eu não vou pilotar pela Alpine no ano que vem”, escreveu em suas redes sociais.

Segundo a Alpine, por ser piloto reserva, Piastri tem uma obrigação contratual em assumir o carro na F1 no caso de ser chamado. No entanto, a mídia afirma que ele teria um pré-contrato assinado com a McLaren. (ANSA).