Piastri (McLaren) conquista pole do GP da Emilia-Romagna; Bortoleto é 14º

O piloto australiano Oscar Piastri (McLaren), líder do Mundial de Fórmula 1, vai largar da pole position no Grande Prêmio da Emilia-Romagna, em Ímola, na Itália, no domingo, após marcar o melhor tempo na classificação deste sábado (17), à frente do atual campeão, o holandês Max Verstappen (Red Bull).

O brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari) foi eliminado no Q2 e vai largar em 14º.

“Foi uma sessão muito dura, com muitos atrasos e bandeiras vermelhas. Estou feliz com o trabalho realizado e ansioso por amanhã. Tivemos ritmo suficiente para isso”, resumiu Piastri.

Piastri arrancou a pole de Verstappen com uma tentativa final muito agressiva que o holandês não conseguiu igualar, terminando 34 milésimos de segundo atrás.

Os britânicos George Russell (Mercedes) e Lando Norris (McLaren) largarão da segunda fila, enquanto as Ferraris de Charles Leclerc e Lewis Hamilton vão iniciar a corrida da sexta fila.

O fim de semana não começou bem para os carros da equipe italiana, que correm diante de sua torcida.

O argentino Franco Colapinto tampouco teve um retorno triunfal. Pilotando uma Alpine pela primeira vez, ele sofreu um acidente no Q1 a mais de 200 km/h e ficou em 15º.

– Tsunoda destrói seu carro –

A partir deste Grande Prêmio, o argentino substitui o australiano Jack Doohan na Alpine. Ele é filho da lenda do motociclismo Mick Doohan, que decepcionou nas seis primeiras corridas.

Também no Q1, o piloto japonês da Red Bull, Yuki Tsunoda, sofreu um acidente violento. Ele saiu ileso e largará da última posição no domingo.

Ambos os acidentes resultaram em bandeiras vermelhas e atrasaram a classificação em mais de meia hora.

Os dois pilotos passarão por exames médicos para confirmar sua condição física, e os mecânicos das duas equipes terão um trabalho duro pela frente até a corrida de domingo.

Outra decepção foi protagonizada pelo jovem italiano Andrea Kimi Antonelli, nascido a poucos quilômetros do circuito e que sucede Hamilton na Mercedes neste ano. O piloto de 18 anos vai largar apenas em 13º.

– Alonso e Sainz, quinto e sexto –

A dupla espanhola brilhou na categoria principal: o veteraníssimo Fernando Alonso (Aston Martin) ficou em quinto e Carlos Sainz (Williams) em sexto. Eles compartilharão a terceira fila.

“Temos que aproveitar isso e tentar marcar pontos, mas há carros muito rápidos atrás de nós. As Ferraris estão fora do Q3, e Antonelli também. Não podemos presumir que os pontos virão facilmente”, alertou Alonso.

Essas classificações foram particularmente importantes, já que a pista de Ímola é estreita e ultrapassagens não são comuns.

A largada, no domingo às 10h00 (horário de Brasília), também deverá ter um papel crucial no resultado da corrida.

Na classificação do Mundial de Pilotos, Piastri tem 16 pontos de vantagem sobre seu companheiro de equipe Lando Norris. O australiano tem uma oportunidade de ouro para se distanciar.

Depois de conquistar sua terceira pole da temporada, ele buscará no domingo sua sétima vitória na F1.

— Grid de largada do GP da Emilia-Romagna de Fórmula 1:

1ª fila:

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

Max Verstappen (HOL/Red Bull)

2ª fila:

George Russell (GBR/Mercedes)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

3ª fila:

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes)

4ª fila:

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

5ª fila:

Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)

6ª fila:

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)

7ª fila:

Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)

Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari)

8ª fila:

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault)

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)

9ª fila:

Nico Hülkenberg (ALE/Sauber-Ferrari)

Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)

10ª fila:

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)

Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull)

– Classificação:

1. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:14.670

2. Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:14.704

3. George Russell (GBR/Mercedes) 1:14.807

4. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:14.962

5. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:15.431

6. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:15.432

7. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) 1:15.473

8. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:15.581

9. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 1:15.746

10. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:15.787

Eliminados Q2:

11. Charles Leclerc (MON/Ferrari)

12. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)

13. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)

14. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari)

15. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault)

Eliminados Q1:

16. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)

17. Nico Hülkenberg (ALE/Sauber-Ferrari)

18. Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)

19. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)

20. Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull)

