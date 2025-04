Piastri lidera treino livre para GP do Bahrein; Leclerc é 4º

SÃO PAULO, 11 ABR (ANSA) – O australiano Oscar Piastri, da McLaren, marcou o melhor tempo do segundo treino livre para o Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1.

O piloto de 24 anos fez uma volta de 1m30s505 e ficou quase dois décimos à frente de seu companheiro de equipe, Lando Norris, que lidera o campeonato.

George Russell, da Mercedes, ficou em terceiro, seguido de Charles Leclerc, da Ferrari, e do italiano Kimi Antonelli, também da Mercedes.

Já o outro piloto ferrarista, o heptacampeão Lewis Hamilton, foi o oitavo colocado, logo atrás de Isack Hadjar (Racing Bulls) e do tetracampeão Max Verstappen (Red Bull).

Oliver Bearman (Haas) e Carlos Sainz (Williams) completam o top 10, enquanto o brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber) foi o 13º.

No TL1, Norris havia ficado na liderança, com 1m33s204, seguido por Pierre Gasly (Alpine) e Hamilton. A classificação para o GP do Bahrein acontece às 13h (horário de Brasília) deste sábado (12), enquanto a corrida começa às 12h de domingo (13).

(ANSA).