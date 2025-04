Piastri lidera 2º treino livre com quatro bandeiras vermelhas no Japão; Bortoleto é 13º

O segundo treino livre do Japão, realizado na madrugada desta sexta-feira, voltou a ter a McLaren no centro das atenções. Oscar Piastri fez o melhor tempo da atividade com 1min28s114 e terminou em primeiro, seguido do companheiro de equipe Lando Norris (1min28s163) e com Isack Hadjar, da Racing Bulls, na terceira colocação (1min28s518). Com quatro bandeiras vermelhas e até princípio de incêndio a sessão teve menos de meia hora de pista livre. O brasileiro Gabriel Bortoleto terminou em 13º.

Jack Doohan bateu forte na barreira de pneus logo no início e a primeira interrupção durou quase 20 minutos. Logo depois, Fernando Alonso passou reto na curva com a sua Aston Martin e ficou preso na brita provocando mais uma paralisação.

Dando sequência aos imprevistos que marcaram o TL2, parte do gramado começou a pegar fogo por causa de faíscas espalhadas pelo vento obrigando a organização a conter o princípio de incêndio. Restando poucos minutos para o fim, o fogo voltou a aparecer na curva 17 e a quarta bandeira vermelha foi acionada.

No curto período de pista livre, Piastri conseguiu impor seu ritmo e fechou o treino com o melhor tempo. A Ferrari de Lewis Hamilton apareceu em quarto com Liam Lawson, agora pela Racing Bulls, em quinto lugar, à frente de George Russell (Mercedes) e do ferrarista Charles Leclerc. O atual tetracampeão Max Verstappen foi apenas o oitavo.

Último colocado no primeiro treino livre, Bortoleto conseguiu melhorar o desempenho da sua Sauber e ficou em 13º na sessão. Ele completou 13 voltas e terminou uma posição atrás de Nico Hulkenberg, seu companheiro de equipe.

Após o treino livre recheado de paralisações, os pilotos retornam à pista no final da noite para mais uma atividade. O terceiro treino livre está marcado para as 23h30 (horário de Brasília). O GP do Japão acontece na madrugada de domingo, no circuito de Suzuka, às 2 horas (horário de Brasília).

Confira os tempos do 2º treino livre do GP do Japão:

1.º – Oscar Piastri (AUS/McLaren), em 1min28s114

2.º – Lando Norris (ING/McLaren), em 1min28s163

3.º – Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls), em 1min28s518

4.º – Lewis Hamilton (ING/Ferrari), em 1min28s544

5.º – Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), em 1min28s559

6.º – George Russell (ING/Mercedes), em 1min28s567

7.º – Charles Leclerc (MON/Ferrari), em 1min28s586

8.º – Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1min28s670

9.º – Pierre Gasly (FRA/Alpine Renault), em 1min28s757

10.º – Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), em 1min28s832

11.º – Alexander Albon (TAI/Williams), em 1min29s023

12.º – Nico Hulkenberg (ALE/Sauber), em 1min29s062

13.º – Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), em 1min29s335

14.º – Esteban Ocon (FRA/Haas), em 1min29s507

15.º – Oliver Bearman (GBR/Haas), em 1min29s654

16.º – Andrea Kimi Antonelli(ITA/Mercedes), em 1min29s733

17.º – Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), em 1min29s978

18.º – Yuki Tsunoda (JAP/ Red Bull), em 1min30s625

19º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin), em 1min30s845

20º – Jack Doohan (AUS/Alpine), em 1min31s659