Piastri domina treinos livres do GP da Emilia-Romagna de F1

ROMA, 16 MAI (ANSA) – A McLaren abriu os trabalhos do Grande Prêmio da Emilia-Romagna de Fórmula 1, em Ímola, com o pé direito, pois liderou nesta sexta-feira (16) os dois primeiros treinos livres da prova italiana.

A grande estrela do dia foi o australiano Oscar Piastri, que fez o melhor tempo nas duas sessões e foi acompanhado pelo companheiro de equipe, Lando Norris. Na primeira etapa, o piloto cravou 1m16s545, já na segunda, ele melhorou seu tempo ao fechar com 1m15s293.

A terceira posição no TL1 foi completada por Carlos Sainz, da Williams, já Pierre Gasly, da Alpine, completou o top 3 do TL2 no histórico circuito de Ímola.

Dona da casa, a Ferrari deixou a desejar em seus domínios. No treino de abertura, Lewis Hamilton ficou na quinta posição, enquanto Charles Leclerc fez apenas o 12º melhor tempo. Já na segunda parte, o monegasco fechou o dia em sexto, mas o britânico foi o 11º.

Outro piloto correndo em casa é Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, mas os desempenhos do italiano, que é natural de Bolonha, foram apagados. O emiliano ficou em 13º no TL1 e em 18º no TL2.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, que guia o limitado carro da Sauber, surpreendeu ao registrar o nono melhor tempo na primeira sessão em Ímola, mas o desempenho caiu na segunda e completou o dia em 16º.

Os pilotos voltarão ao circuito somente amanhã (17), a partir das 7h30 (de Brasília), para o TL3. Mais tarde, às 11h, os carros entrarão na pista italiana para a classificação que definirá o grid de largada da corrida de domingo (18). (ANSA).