Piastri cita inspiração em Senna e promete pressionar Leclerc no GP de Mônaco de F-1

Oscar Piastri colocou a McLaren na primeira fila do Grande Prêmio de Fórmula 1. O australiano largará na segunda posição e prometeu pressionar o pole position Charles Leclerc logo na largada deste domingo. O bom início é fundamental, até por ter Carlos Sainz, da Ferrari, na terceira colocação.

“É importante uma boa largada. Se não conseguir assumir a primeira posição logo no início, é preciso apostar em uma boa estratégia para conquistar a vitória. Mas ultrapassar aqui é muito difícil. Estou largando em uma boa posição e vou tentar converter isso em um bom resultado amanhã (domingo)”, disse o australiano.

Piastri revelou também que está recebendo boas energias de Ayrton Senna. A McLaren vem homenageando o piloto em Mônaco ao pintar o carro com as cores do Brasil.

“A segunda metade da minha primeira tentativa, e a primeira metade da segunda tentativa poderiam ser melhores, mas acabei cometendo dois erros. Mas o Charles [Leclerc] estava muito rápido o fim de semana inteiro, achei que não estaríamos tão próximos assim. É bom estar na primeira fila. Está sendo um fim de semana muito bom para mim e as cores do Ayrton Senna estão me ajudando muito”, completou.

Companheiro de equipe de Piastri, Lando Norris largará na quarta colocação em Mônaco, atrás também de Sainz. Logo atrás, estão as duas Mercedes, com George Russell e Lewis Hamilton. Max Verstappen, da Red Bull, é só o sexto.

O GP de Mônaco, no tradicional circuito de Montecarlo. A largada está prevista para este domingo, às 10h, horário de Brasília.