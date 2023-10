Piastri cita ‘corrida estressante’ e controla empolgação após vitória na sprint: ‘Muito legal’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/10/2023 - 19:47 Compartilhe

Oscar Piastri não fez uma comemoração exorbitante após vencer a corrida sprint neste sábado no Grande Prêmio do Catar de Fórmula 1. O australiano foi bem contido, mas revelou estar feliz com o resultado conquistado. Ele ficou, inclusive, à frente de Max Verstappen, que conquistou o tricampeonato mundial de pilotos ao terminar em segundo lugar.

“Estou muito feliz. Foi uma corrida muito estressante. Quando vi todos os pneus macios passarem na largada, pensei que estávamos com alguns problemas, mas depois os pneus deles caíram muito rapidamente. Os safety cars foram meus amigos hoje, definitivamente quando Max ficou atrás de mim, mas o ritmo foi razoável. Acho que em uma corrida onde você teve que administrar muito os pneus, fizemos um trabalho muito bom”, afirmou.

Piastri ainda revelou que chegou a pensar em travar um duelo com Verstappen. “Pensei que quando ele passasse para o segundo lugar eu teria alguns problemas, mas o ritmo era bom, geri bem os pneus. A primeira vitória no Sprint parece muito legal”, disse.

Quem também teve grande atuação neste sábado foi Lando Norris. Após perder posições preciosas na largada, o britânico deu a volta por cima e se aproveitou dos compostos médios de pneus para ultrapassar seus rivais durante a corrida e terminar em terceiro lugar.

“Em primeiro lugar, parabéns ao Oscar, parabéns ao Max. É a primeira vitória do Oscar, antes da minha, então um grande parabéns a ele. Foi uma corrida difícil para mim, uma má largada tornou tudo muito mais complicado, mas reagimos bem. Tivemos boas ultrapassagens. É mais um pódio para nós e para a nossa equipa, por isso foi um mega dia”, afirmou.

Os pilotos voltam às pistas neste domingo, às 14h (horário de Brasília), para a corrida principal do Grande Prêmio do Catar. Piastri largará em sexto lugar, enquanto seu companheiro de equipe sairá em décimo.

