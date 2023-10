Pianista italiano conquista festival internacional no RJ

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 30/10/2023 - 16:50 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 30 OUT (ANSA) – O pianista italiano Gabriele Strata foi o grande vencedor da terceira edição do Festival Internacional de Piano do Rio de Janeiro.

O músico, que tem 24 anos de idade, faturou os prêmios do Júri e do Público.

Strata interpretou o “Concerto número 1 em si bemol menor”, composição em três movimentos do russo Piotr Tchaikovsky (1840-1893). O italiano estava ao lado da Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB) e sob a regência do maestro Roberto Tibiriçá.

O espanhol Leo de María, com o “Concerto em número três em Dó maior”, de Serguei Prokofiev (1891-1953), ficou em segundo, enquanto a canadense Élisabeth Pion, fechou a competição em terceiro ao executar o “Concerto número três em ré menor”, de Sergei Rachmaninoff (1873-1943). (ANSA).

