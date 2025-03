Pianista italiano Bax fará grande concerto no Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO, 17 MAR (ANSA) – Com sopro de elegância e diálogo refinado entre instrumentos e sensibilidade, começa no dia 24 de março a 30ª edição do prestigiado “O Globo | Dellarte Concertos Internacionais 2025”, que celebra três décadas de excelência musical com um concerto de alto nível. O protagonista é o italiano Alessio Bax, pianista de renome internacional, acompanhado por grandes músicos no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

Com apoio do Instituto Italiano de Cultura (IIC) da cidade, a instituição reitera seu compromisso com a valorização do patrimônio musical e com a promoção do encontro entre a excelência artística italiana e o público brasileiro.

Bax apresentará um programa que atravessa épocas e estilos, juntamente com Lucille Chung, Daishin Kashimoto, Adrien La Marca, Paul Watkins e Nabil Shehata. Uma formação de primeira linha que irá explorar as nuances mais refinadas da música de câmara, com obras de Poulenc, Rachmaninoff e Schubert. (ANSA).