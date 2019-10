Pia prevê um ‘grande jogo’ entre a seleção brasileira e a Inglaterra

A técnica Pia Sundhage, previu, nesta sexta-feira, que o amistoso da seleção brasileira diante da Inglaterra, neste sábado, às 8h45 (horário de Brasília), no Riverside Stadium, em Middlesbrough, será um “grande jogo”. Esta será a segunda vez que as seleções se enfrentam este ano. Em fevereiro, durante a Shebelieves Cup, um torneio amistoso nos Estados Unidos, as inglesas venceram por 2 a 1.

“Será um ótimo jogo para nós, porque se você olhar como a Inglaterra jogou na Copa do Mundo, será um grande compromisso. Nós nos preparamos muito bem para essa partida analisando qual a melhor maneira de atacar e defender”, afirmou a técnica sueca.

Semifinalista no Mundial da França, a Inglaterra ocupa o quarto lugar no ranking da Fifa. O desafio diante do Brasil é visto de maneira especial para a equipe do técnico Phil Neville. O amistoso servirá de preparação para a disputa da Eurocopa 2021, em solo inglês.

O Brasil está em processo de formação de sua equipe. Pia aproveita para fazer alguns testes. A seleção conta com o retorno da meio-campista Thaisa e da atacante Marta.

“Nós estamos dando muitas oportunidades e mudando um pouco o time. Algumas jogadoras que estavam no jogo contra Argentina e Chile não estão aqui, por outro lado, nós convocamos novas jogadoras. Estou ansiosa para ver como algumas se comportarão iniciando a partida. Nós precisamos achar não apenas as melhores jogadoras, mas aquelas que joguem bem juntas”, afirmou a treinadora.

A seleção brasileira voltará a jogar na próxima terça-feira, contra a Polônia, às 15h15, na Suzuki Arena, em Kielce.