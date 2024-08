PI: mulher é presa após doar frutas envenenadas para crianças; vítimas estão em estado grave

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/08/2024 - 15:02 Para compartilhar:

Uma mulher foi presa pela Polícia Civil do Piauí após duas crianças, de sete e oito anos, serem internadas em estado grave em Parnaíba (PI) – cidade localizada a cerca de 340 quilômetros de distância de Teresina (PI) – depois de consumirem frutas doadas pela suspeita. As autoridades cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência da investigada nesta sexta-feira, 23.

De acordo com a Polícia Civil do Piauí, o caso começou a ser investigado após familiares das crianças relatarem que os garotos, que são irmãos, foram hospitalizados em estado grave sob suspeita de envenenamento. Testemunhas apontaram que, frequentemente, animais supostamente intoxicados aparecem mortos nas redondezas da residência da investigada.

Segundo as autoridades, as crianças foram internadas depois de consumirem frutas doadas pela mulher, que é vizinha das vítimas e possui histórico criminal. Moradores da região contaram às forças de segurança que a suspeita possui conflitos com a vizinhança.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, agentes da Polícia Civil encontraram provas que serão analisadas e prenderam em flagrante a investigada. Um gato com sinais de envenenamento foi encontrado próximo da residência.

Conforme as forças de segurança, a Polícia Militar teve que ser acionada para garantir a ordem pública, já que houve comoção entre os vizinhos com a repercussão do caso.

A Polícia Civil ressaltou que as investigações continuam por meio das DEAMGVs (Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher e aos Grupos Vulneráveis) de Parnaíba e a investigada foi conduzida até a Central de Flagrantes, onde se encontra à disposição da Justiça.