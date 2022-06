PI: Mulher é encontrada morta sem roupas próximo a lagoa

Familiares de Eliane dos Santos Rocha, de 42 anos, encontraram o corpo dela próximo a uma lagoa em Floriano (PI), no domingo (12). A vítima estava desaparecida desde o último dia 4. De acordo com a Polícia Militar, o corpo foi encontrado pelo pai e um cunhado. As informações são do G1.

A Polícia Civil deve investigar o caso. “A família ajudou nas buscas, pediu nas redes sociais informações que pudessem ajudar, muitas pessoas estavam mobilizadas. Agora que o corpo foi encontrado, a Polícia Civil segue com as investigações”, informou ao G1 o tenente-coronel Inaldo Barros, comandante do 3º Batalhão da Polícia Militar do Piauí.





Conforme familiares, Eliane foi encontrada sem roupas e com marcas de possíveis agressões. O corpo deve passar por perícia no Instituto Médico Legal de Teresina para apontar a causa da morte. Ainda não há informações sobre suspeitos do caso.