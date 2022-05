PI: Menores são apreendidos por consumo de álcool e drogas em festa de influencer

O aniversário da influencer Latina Gold causou diversas confusões em Tersina, capital do Piauí. Além da apreensão de 60 crianças e adolescentes entre 11 e 17 anos, ônibus foram depredados e alguns jovens foram flagrados dançando dentro de uma delegacia enquanto esperavam os pais. As informações são do G1.





A influencer Latina Gold anunciou a comemoração do aniversário nas redes sociais. Segundo ela, a festa seria à fantas, mas com abertura ao público que tivesse nome na lista. Na hora, porém, poderia entrar mediante pagamento de R$ 20. A jovem também confirmou que teria venda de bebida alcoólica no local.

O tenente-coronel James Sean, responsável pela operação, os responsáveis pela venda de bebida alcoólica, pela produção do evento e das pessoas na bilheteria também foram levados para a Central de Flagrantes.

Procurada pelo G1, Latina Gold afirmou que não permitiu a entrada de drogas no evento e que “os maiores ficaram dando bebida para os menores na festa”. Ela, porém, negou que tenha dançado na delegacia ao lado dos menores apreendidos.

Além da detenção dos menores de idade no local, onde a polícia afirmou ter consumo de álcool e drogas, um micro-ônibus da Secretaria de Assistência Social de Teresina foi depredados e alguns adolescentes aproveitaram para fugir até a chegada de um policial militar.