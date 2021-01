PI: Menino de 11 anos morre após sofre infarto enquanto brincava

O menino Arthur Valentim, de 11 anos, morreu na segunda-feira (11) após sofrer um infarto em Luís Correia (PI). De acordo com Carlitus Machado, ex-vereador da cidade e avô do garoto, Arthur tinha sobrepeso, mas era uma criança ativa e não tinha problemas de saúde. As informações são do G1.

O menino estava brincando com primos no sítio do avô materno quando passou mal. Segundo o avô do menino, as crianças demoram para acionar um adulto. Além disso, a propriedade fica um pouco distante do centro da cidade.

“A médica que atendeu ele disse que o socorro demorou, que se tivéssemos levado ele antes ao hospital, poderiam ter reanimado ele, mas quando chegou ao hospital já não foi mais possível”, disse Carlitus ao G1. “Está sendo muito difícil, muito mesmo.”, lamentou o avô.

Nas redes sociais, amigos e parentes da vítima lamentaram a morte da criança. A Câmara Municipal de Luís Correia também prestou uma homenagem a Arthur.

É com grande pesar que comunicamos o falecimento de Arthur, neto do ex-vereador Carlitus Machado. A Câmara Municipal de... Posted by Câmara Municipal de Luís Correia on Monday, January 11, 2021

Veja também