PI: Médicos retiram cisto de 5 kg do ovário de idosa durante cirurgia

A equipe médica do Hospital Regional Manoel de Sousa Santos, em Bom Jesus (PI), removeu no fim de semana um cisto de 5 kg de uma idosa, de 66 anos. A paciente chegou ao local informando que estava há 30 dias com dores abdominais e alterações intestinais. As informações são do G1.





Conforme a direção da unidade de saúde, a mulher precisou ficar 10 dias internada para a realização de exames. Conforme o enfermeiro coordenador do centro cirúrgico, Fábio Santos, o cisto só foi identificado por meio de exames físico e de imagem.

Para a retirada do cisto, a paciente passou por uma a laparotomia exploradora com anestesia geral. Segundo os médicos, a massa cística de 5 kg foi retirada da região anexial esquerda. “A operação foi um sucesso, muito tranquila. A paciente recebeu alta hoje [segunda-feira], dois dias após a cirurgia”, comemorou.

Ainda de acordo com o hospital, o cisto de aspecto benigno foi enviado para realização do exame de histopatológico (biopsia). O cisto possuía conteúdo líquido de origem ovariana, localizado no ovário esquerdo, mas ocupava toda cavidade abdominal, causando compreensão no trato intestinal e tórax.