PI: Homem tenta matar ex-mulher a facadas e comete suicídio

Um homem esfaqueou a ex-mulher e depois cometeu suicídio, em Riacho Frio (PR), na quinta-feira (5). De acordo com a Polícia Militar, agentes encontraram a mulher ferida no pescoço e no tórax, mas ainda consciente. As informações são do G1.





Aos policiais, a vítima disse que foi agredida pelo ex-companheiro Vaidionei Pereira dos Santos, de 42 anos. Com a ajuda do filho do suspeito, a PM entrou na casa do homem e o encontrou sem vida.

“Ainda não sabemos o que o levou a fazer isso. A população local informou que eles tinham uma vida conjugal, mas estavam separados e a vítima vivia sob constantes ameaças”, explicou ao G1 a soldado Milane, relações públicas do 7º Batalhão de Polícia Militar da cidade de Corrente.

Ainda conforme o G1, a mulher esfaqueada está estável e em observação no Hospital Regional Justino Luz, em Picos.