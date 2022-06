PI: Homem é suspeito de matar o filho para defender a filha de estrangulamento

Um homem, identificado apenas como José Adão, de 35 anos, foi morto com um único golpe de paulada no sábado (18) na zona rural da cidade de Padre Marcos, localizada no sul do Piauí. A Polícia Militar informou que o crime teria sido cometido pelo próprio pai da vítima, 64, para defender a outra filha de uma tentativa de estrangulamento. As informações são do G1.

Ainda segundo a corporação, José e a irmã iniciaram uma discussão e, nesse momento, ele teria tentado estrangulá-la. Então o pai dos dois interferiu e desferiu o golpe contra o filho, que morreu no local. Depois, ele fugiu.





A Polícia Militar segue procurando o suspeito. O caso deve ser investigado pela Delegacia de Jaicós (PI).