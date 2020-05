PI: Homem é preso após vítima reconhecer produtos roubados em ‘stories’ de rede social

A Polícia Civil prendeu um homem de 23 anos por receptação de produtos roubados em Teresina, no Piauí. O suspeito Wilderson Ricardo foi identificado após a vítima reconhecer os seus pertences ostentados em publicações na rede social. As informações são do G1.

Segundo a polícia, a vítima teve a casa arrombada e os criminosos levaram objetos como televisão, som, home theater, frigobar, churrasqueira e outros pertences. O roubo da casa foi registrado pelo sistema de segurança da residência.

A polícia investigou o suspeito por três dias e constatou que ele realmente utilizava produtos roubados. A vítima reconheceu os pertences e a polícia se dirigiu até a casa do suspeito.

De acordo com o coordenador do Grupo de Apoio Operacional (GAO) da Polícia Civil, Joatan Gonçalves, o suspeito afirmou que tinha adquirido os produtos de um usuário de drogas por um valor baixo, mas que só entregaria os produtos na presença da mãe.

“A mãe do receptador veio e entregou os produtos à polícia. Em seguida, demos voz de prisão”, disse o coordenador ao G1.

Ainda segundo a polícia, Wilderson Ricardo resistiu, mas foi conduzido à Central de Flagrantes e responderá por receptação, que pode ser qualificada como culposa ou dolosa.