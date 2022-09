PI: Candidato ao governo é proibido de usar ‘santinho’ com foto de Lula

Da Redação 03/09/2022 - 5:36 Compartilhe

O candidato ao governo do Piauí Silvio Mendes (União Brasil) foi proibido pela Justiça Eleitoral do estado de usar a imagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em “santinhos” de campanha. As informações são do UOL.







A coligação A Força do Povo (PT, PCdoB, PV, MDB, PSB, PSD, Solidariedade e Pros), que apoia o também candidato ao governo do Piauí pelo PT Rafael Fonteles, entrou com uma representação na justiça contra o uso da imagem de Lula na campanha de Mendes, que é apoiado pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, ligado à campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL).

“O material apresentado foi produzido de forma a criar um falso contexto político no qual o candidato à Presidência da República, Luís Inácio Lula da Silva (LULA), filiado ao Partido dos Trabalhadores-PT, estaria apoiando o primeiro (Sílvio Mendes) e segundo (Coligação Vamos Mudar o Piauí) representados”, disse o desembargador Hilo de Almeida Sousa.

O desembargador também disse que Lula “é público e notoriamente apoiadora da candidatura de Rafael Fonteles para o cargo de governador e de Wellington Dias para o Senado Federal. Logo, o material apresentado tenta criar um estado mental artificial na opinião pública, por consequente, configurando-se uma propaganda eleitoral irregular”.

Ele determinou que o material seja fosse recolhido em 24 horas e impediu que a publicação da imagem do “santinho” fosse publicadas nas redes sociais até que o mérito seja julgado, sob pena de multa de R$ 1 mil a R$ 30 mil.

A assessoria de Mendes disse ao UOL que “como gestor, ele atuou ao lado de Lula”, mas que sua equipe de comunicação da campanha não confeccionou qualquer peça que tenha Mendes ao lado de Lula, e que o processo diz respeito a adesivos feitos por um prefeito que pagou pela divulgação do próprio bolso.

Nesta semana, Mendes fez uma fala racista em uma sabatina do jornal Meio Norte, ao ser questionado sobre planos para proteger mulheres e minorias.

“Você que é quase negra na pele, mas é uma pessoa intaligente, teve a oportunidade que a maioria não teve e aproveitou”, disse o candidato. Após a repercussão, ele afirmou que foi “infeliz” e “aprendeu com erro”.